Байден примет Дуду и Туска в годовщину вступления Польши в НАТО 

Президент Анджей Дуда и премьер-министр Дональд Туск встретятся с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 12 марта.

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома, сообщает "Европейская правда".

"Президент Байден поздравит президента Анджея Дуду и премьер-министра Польши Дональда Туска на совместной встрече в Белом доме 12 марта", – говорится в сообщении.

Как утверждается, лидеры "подтвердят свою непоколебимую поддержку защиты Украины от жестокой захватнической войны России".

Встреча в Белом доме совпадает с 25-й годовщиной вступления Польши в НАТО и подчеркивает общую непоколебимую преданность Соединенных Штатов и Польши Альянсу.

Дуда, Туск и Байден скоординируют свои действия накануне предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне, сообщили в Белом доме.

Они также обсудят американо-польское стратегическое партнерство в области энергетической безопасности, экономические отношения и общую приверженность Соединенных Штатов и Польши демократическим ценностям.

Саммит НАТО в Вашингтоне, среди прочего, должен рассмотреть дальнейшее сближение Украины с Альянсом.

Посол США при НАТО Джулиан Смит, однако, не ожидает, что на саммите в Вашингтоне Украина получит приглашение присоединиться к Североатлантическому альянсу.