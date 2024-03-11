На пункте пропуска "Угринов" фермеры не пропускают грузовики из Украины в Польшу

Польские фермеры с 9:00 11 марта не пропускают грузовики через пункт пропуска "Угринов" на границе с Украиной в направлении Польши.

Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет "Европейская правда".

"Сегодня с 09:00 протестующие не будут пропускать грузовики через пункт пропуска "Угринов" в направлении Польши", – говорится в сообщении.

На выезд из Украины польские протестующие не пускают ни одного грузовика, на въезд пропускают по шесть грузовых автомобилей каждый час.

Кроме того, 13 марта протестующие планируют возобновить блокирование грузовиков в направлении пункта пропуска "Корчова – Краковец".

Также пограничники сообщили, что остальные пункты пропуска на польско-украинской границе остаются заблокированными для грузовиков.

Сейчас легковые автомобили и автобусы пересекают границу без ограничений.

В Польше в феврале фермеры начали общенациональные протесты, блокируя пограничные пункты пропуска с Украиной и нарушая работу портов и дорог.

Читайте также: Украинский монолог: почему правительственный план разблокирования границы не заинтересовал Польшу.