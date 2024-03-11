На пункті пропуску "Угринів" фермери не пропускають вантажівки з України у напрямку Польщі

Польські фермери з 9:00 11 березня не пропускають вантажівки через пункт пропуску "Угринів" на кордоні з Україною у напрямку Польщі.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише "Європейська правда".

"Сьогодні з 09:00 протестувальники не пропускатимуть вантажівки через пункт пропуску "Угринів" в напрямку Польщі", – йдеться в повідомленні.

На виїзд з України польські протестувальники не пускають жодної вантажівки, на в'їзд пропускають по шість вантажних автомобілів щогодини.

Крім того, 13 березня протестувальники планують поновити блокування вантажівок у напрямку пункту пропуску "Корчова – Краківець".

Також прикордонники повідомили, що решта пунктів пропуску на польсько-українському кордоні залишаються заблокованими для вантажівок.

Наразі легкові автомобілі та автобуси перетинають кордон без обмежень.

У Польщі в лютому фермери розпочали загальнонаціональні протести, блокуючи прикордонні пункти пропуску з Україною та порушуючи роботу портів і доріг.

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