Deutsche Bahn подает в суд на профсоюз за "непропорциональные" забастовки

Оператор немецкой железной дороги Deutsche Bahn подает иск в суд на профсоюз машинистов GDL в связи с новыми забастовками, считая их незаконными.

Об этом сообщает Spigel, пишет "Европейская правда".

Всего через несколько дней после завершения предыдущей забастовки профсоюз машинистов объявил новую, которая должна стать первой из "волны забастовок".

DB оформила иск в суд во Франкфурте-на-Майне, где аргументирует, что забастовка переступает законные рамки, является "непропорциональной" и угрожает нормальному функционированию логистики и пассажирских перевозок в масштабах страны.

Параллельно оператор призывает машинистов отказаться от акции и вернуться к переговорам, принимая за основу предложение о 36-часовой рабочей неделе без уменьшения заработной платы. Сейчас продолжительность рабочей недели составляет 38 часов, профсоюз требует сократить ее до 35.

Напомним, GDL планирует забастовку работников грузовых поездов Deutsche Bahn AG с конца понедельника до вечера вторника, а также пассажирских поездов во вторник до начала среды.

Шестая забастовка машинистов поездов совпадает с отдельной двухдневной забастовкой бортпроводников авиакомпании Lufthansa.