В Германии началась масштабная забастовка машинистов и персонала аэропортов

В Германии в четверг, 7 марта, профсоюз немецких машинистов GDL начал очередную забастовку, которая продлится 35 часов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Забастовка официально началась в два часа ночи и коснется большей части междугородных и региональных железнодорожных перевозок в Германии.

В течение двух дней будут ходить только около пятой части всех поездов.

Аналогичная забастовка на грузовом транспорте началась в среду вечером.

Как заявил ранее председатель профсоюза Клаус Везельски, забастовка стала ответом на безуспешные переговоры с Deutsche Bahn. По словам представителей железнодорожной компании, профсоюз преждевременно прервал их.

Главным требованием GDL остается сокращение рабочей недели до 35 часов с сохранением заработной платы.

Везельски также предупредил о дальнейших "стихийных" забастовках и о том, что профсоюз больше не будет предупреждать о них за 48 часов, чтобы DB не успел выпускать аварийное расписание.

Кроме того, 7 и 8 марта также состоится предупредительная забастовка наземного персонала Lufthansa, к которой призвал профсоюз Ver.di.

В эти дни будет отменено как можно больше авиарейсов, чтобы усилить давление на руководство авиакомпании. По данным Lufthansa, новая забастовка затронет около 200 тысяч пассажиров.

Кроме того, профсоюз Ver.di призвал к однодневной забастовке сотрудников служб безопасности аэропортов Гамбурга, Франкфурта-на-Майне и Дюссельдорфа.

На прошлой неделе на большей части территории Германии остановились автобусы, трамваи и поезда метро, что стало кульминацией недели поэтапных забастовок работников общественного транспорта.