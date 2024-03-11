Семейные ценности Трампа и Орбана. Все о "плане по Украине" и визите венгерского лидера в США

Кадр з відео зустрічі Трампа з Орбаном і його донькою

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан завершив візит до США, що став майже безпрецедентним за концентрацією порушень правил та традицій дипломатичних відносин.

Угорська урядова делегація на чолі з Орбаном прибула до іншої держави (тобто США) в час, коли там розпочалася передвиборча кампанія. Але при цьому ані Орбан, ані його міністр закордонних справ Петер Сійярто показово не стали проводити жодних зустрічей з чинною американською владою, підкреслюючи, що спілкуються з Трампом, якого офіційна Угорщина вже зараз вважає майбутнім президентом США. Ба більше, угорський прем’єр публічно "спалив" можливість партнерства з Байденом у разі його переобрання. І це ще не всі особливості візиту.

Та для українців топновиною стали заяви Орбана про нібито "план Трампа" щодо України, який у викладі угорського прем'єра схожий на план поразки України.

Про американські плани Орбана та про важливі деталі його заяв – читайте та дивіться у поясненні "Європейської правди".

З дочкою та без зустрічей

Робочий візит Віктора Орбана до столиці США став несподіванкою. Угорський прем'єр прибув до Вашингтона 7 березня на чолі урядової делегації, разом зі своїм міністром Петером Сійярто, хоча про жодні офіційні заходи за його участю не було відомо.

За два дні, які Орбан був в американській столиці, не з’явилося жодних повідомлень про його зустрічі з представниками влади. І навіть Сійярто не мав у США офіційної програми, окрім того, що відніс до депозитарію Держдепу грамоти про ратифікацію вступу Швеції до НАТО – хоча це та дія, яку міг би вчинити навіть не посол, а просто співробітник угорського посольства.

А невдовзі стало відомо, що угорські посадовці свідомо уникали контактів і з владою США, і навіть з представниками пропрезидентської Демократичної партії.

Ба більше, цю поїздку в Орбана навмисне подали як ляпас для адміністрації Байдена.

"Віктор Орбан поїхав до США на запрошення колишнього та, ми сподіваємося, майбутнього президента США (тобто Дональда Трампа). А мета поїздки – це відновлення угорсько-американської дружби". Це – заява керівника пресслужби Орбана Берталана Гаваші, який офіційно розповів угорським медіа про деталі візиту.

Тому метою приїзду Орбана до Вашингтона були зустрічі не з чинними посадовцями, а з республіканськими, передусім протрампівськими політиками та експертами. Для цього у п'ятницю організували дискусію про угорсько-американські відносини у консервативному центрі Heritage Foundation. Окремо Орбан провів переговори з протрампівським медіаменеджером Стівом Бенноном.

А в суботу на Орбана чекала головна подія – зустріч з Трампом у його особистій резиденції в клубному комплексі Мар-а-Лаго у Флориді.

І тут геть несподівано на відео зустрічі угорського та американського політиків поруч з прем’єром з’явилася молода дівчина, в якій згодом упізнали його 19-річну молодшу доньку Флору Орбан.

Як і чому раптом в офіційний візит, присвячений нормалізації двосторонніх відносин, поїхала повнолітня донька прем’єра, яка не обіймає жодних посад і не пов’язана з державною службою або дипломатією? Це питання виникло також в угорських журналістів. Пояснення, яке надала пресслужба прем’єра, доволі нестандартне: за офіційною версією, Флора виконувала роль дружини прем’єра.

"Оскільки дружина Віктора Орбана не могла його супроводжувати, його дочка допомогла йому і поїхала разом з ним на зустріч з подружжям Трампів", – пояснив Гаваші.

Варто додати, що Віктор Орбан в останні роки дуже рідко здійснює міжнародні візити у супроводі дружини.

Спалені мости

Утім, залишимо світську частину поїздки осторонь та повернемося до політики. Адже з політичної точки зору візит справді був дуже нестандартним.

Той факт, що поїздка прем’єра Угорщини до США, присвячена двостороннім відносинам, не містила жодної зустрічі з представниками влади, сам по собі був кричущим порушенням міжнародних традицій та правил.

А те, що ця поїздка Орбана припала на один з піків виборчої кампанії у США (зараз тут, як відомо, прямують до завершення праймериз), робить дії угорського гостя особливо некоректними.

Утім, Віктор Орбан не переймався щодо того, як поставиться до його дій офіційний Вашингтон. Ба більше, він свідомо загострював ситуацію. Протягом усього візиту і після нього угорський прем’єр використовував усі можливості, щоб заявити: він остаточно поставив хрест на можливості співпраці з чинною владою у Вашингтоні й чекає на серйозні проблеми у разі, якщо Байден зможе переобратися. Тож єдиний прийнятний вихід для Орбана – це перемога Трампа на виборах.

Тому він готовий інвестувати зусилля у те, щоби вона сталася, не зважаючи навіть на те, що такі дії є втручанням у внутрішні справи США.

На додачу Орбан звинуватив адміністрацію Байдена у спробі скинутий його, тобто Орбана, з посади.

Мовляв, Білий дім намагався змінити політику угорського уряду, зрозумів, що не зможе цього зробити, і почав працювати над зміною угорської влади. "Тому нинішній американський уряд відкрито дає гроші лівій опозиції, лівим журналістам, лівим медіа, лівим неурядовим організаціям і зміцнює їх, щоб ті могли змінити владу", – заявив він в інтерв’ю угорському каналу М1 (до цього інтерв’ю ми ще повернемося).

Ці украй резонансні звинувачення не були підтверджені жодними доказами, але цілком вкладалися у логіку візиту.

Віктор Орбан вже давно почав палити мости з демократичною частиною американського політичного спектра. А зараз, коли Трамп перетворився на явного фаворита американських виборів, у Будапешті вирішили відкинути всі умовності й поставили все на його перемогу. "Пан або пропав".

Логіка Віктор Орбана полягає у тому, що саме зараз він може закріпитися у свідомості Трампа як єдиний європейський лідер, який вірив у його перемогу і був на його боці ще задовго до виборів; а тому після того, як Трамп повернеться до Білого дому, Орбан зможе отримати з цього політичні дивіденди. А в ідеалі – стане "довіреною особою" Трампа на європейському континенті.

Варто також зазначити, що угорський лідер мало чим ризикує, ставлячи виключно на Трампа. Адже для традиційних американських політиків авторитарна, антидемократична Угорщина Орбана, що досі співпрацює з Путіним та дружить з Китаєм, давно перетворилася на державу-ізгоя. І особиста, "сімейна" дружба з Трампом є для нього чи не єдиним шляхом подолати цей імідж.

Утім – попри заяви Трампа про "величного лідера Орбана", який є "великим босом" і з яким сам Трамп "знайомий вже багато років" і "пишається цим", – треба також усвідомлювати, що це не більше ніж стандартна риторика експрезидента США. Подібні дифірамби він і раніше, на посаді президента, використовував на адресу усіх лідерів, з якими проводив успішні зустрічі.

Тож навряд чи можна чекати, що Орбан матиме якийсь вплив на позицію Трампа після його перемоги з будь-яких питань, у тому числі щодо України. Занадто різною є вагова категорія гравців.

Зрештою, не треба забувати, що кілька місяців тому Трамп не пам’ятав навіть про існування Угорщини та називав Орбана лідером Туреччини, яка має "фронт" з Росією.

То що з Україною?

В інтерв’ю Орбана, про яке ми коротко згадали вище, був також пасаж, який викликав хвилю емоцій в Україні. Йдеться про згадку угорського лідера про "мирний план" Трампа, а також про те, що він нібито "пообіцяв не дати жодної копійки Україні у разі обрання".

Ці тези пролунали в інтерв’ю угорській телекомпанії M1, яка за документами є суспільним мовником, а в реальності повністю підконтрольна уряду.

Оскільки для Віктора Орбана його зустрічі з Дональдом Трампом була неабияким успіхом, то прем’єр Угорщини вирішив розповісти про це своїм виборцям та дав розлоге відеоінтерв’ю, повністю присвячене візиту.

Серед іншого, йшлося і про позицію Трампа щодо війни Росії проти України. Коментуючи це, Орбан наголосив, що обговорював це питання з американським консервативним другом і, мовляв, переконався, що позиція у них спільна. За його словами, "досить детальні плани" Трампа щодо того, як закінчити війну РФ проти України, начебто збігаються з інтересами Угорщини.

Але у чому саме полягає цей збіг? Відповіді на це питання не прозвучало.

Натомість угорський лідер заявив, що "не уповноважений" розповідати про плани Трампа.

Орбан лише зазначив, що Трамп виступає за мир і за завершення бойових дій. Це саме по собі також можна вважати дещо небезпечним (бо нам потрібна перемога), але будь-хто, хто стежив за риторикою Дональда Трампа, знає, що тут немає нічого нового. Експрезидент США публічно висловлював точно такі тези. І так само не деталізував їх.

До слова, є всі підстави припускати, що й на зустрічі з Орбаном цієї деталізації не прозвучало. Бо за оцінкою республіканських політиків, найімовірніше, продуманої стратегії "досягнення миру" у Трампа просто немає.

А що ж з цитатами про те, що Трамп не дасть ані копійки на зброю для України?

А річ у тім, що ця теза прозвучала в зовсім іншому контексті та іншому фрагменті інтерв’ю. Вона не стосувалася так званого "мирного плану" – а натомість йшлося про питання американської військової присутності в Європі та оборонних бюджетів держав ЄС.

І тут Орбан переповів журналістці не "план Трампа", а свої роздуми про можливий розвиток подій. Зокрема, угорський лідер зазначив, що нібито Трамп раніше (не на зустрічі з ним, а в принципі!) заявляв, що "не дасть ані копійки" на зброю для України. Але це не так. Насправді Трамп уникав конкретики щодо цього. Однак Віктор Орбан пішов ще далі і зробив висновки зі свого припущення. "Тому війна закінчиться, бо очевидно, що Україна не зможе воювати власними силами. А якщо США не даватимуть грошей і зброї, то Європа не зможе надавати Україні достатнє фінансування самостійно, і тоді війна закінчиться", – поділився Орбан.

Варто ще раз підкреслити: з контексту заяви випливало, що це – міркування Орбана, а не Трампа.

Що, звичайно, теж є не дуже приємним і підтверджує, що угорський лідер керується антиукраїнськими наративами. Однак "планом Трампа" це не є. Принаймні, станом на зараз.

Автор: Сергій Сидоренко,

відео Володимира Олійника,

"Європейська правда"