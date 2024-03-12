Разведка Британии оценила влияние удара Украины по авиазаводу в Таганроге, где ремонтируют А-50

Разведка Великобритании проанализировала удар украинских сил по авиазаводу им. Бериева в Таганроге Ростовской области, где, в частности, ремонтируют самолеты раннего воздушного предупреждения и управления А-50.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 12 марта, сообщает "Европейская правда".

В ведомстве отметили, что завод в Таганроге имеет широкое стратегическое значение для России, поскольку обслуживает стратегические бомбардировщики, транспортные самолеты, а также является испытательным центром для самолетов нового поколения А-100.

Постоянное присутствие активной противовоздушной обороны, размещенной вокруг него, свидетельствует о его важности, добавили в разведке.

Потеря А-50У с высокой вероятностью значительно ухудшает ситуационную осведомленность РФ, отметили в ведомстве. Через две недели после потери второго А-50 российский флот, скорее всего, не сможет выполнять полеты в поддержку операций в Украине.

"Атака на авиазавод демонстрирует, что украинские операции все еще могут достигать стратегически важных объектов на территории России, даже если такие объекты считаются защищенными в воздухе или на суше", – говорится в обзоре.

Напомним, в ночь на 9 марта российские Таганрог и Курск подверглись атаке беспилотников. Пострадал Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева. В цехах завода сейчас ремонтируют самолет ДРЛО А-50 ВКС России, который ранее пострадал от атаки дронов.

В предыдущем обзоре британская разведка предупреждала, что РФ может готовить депортацию украинцев с оккупированных территорий.