В Германии суд отклонил иск Deutsche Bahn, который хотел остановить забастовку машинистов

Машинисты в Германии могут продолжать свою общенациональную забастовку после того, как во вторник апелляционный суд отклонил попытку железнодорожного оператора Deutsche Bahn остановить забастовку.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Тактика, которую применил профсоюз GDL, объявивший забастовку менее чем за 24 часа до ее начала, была допустимой, заявил председательствующий судья Михаэль Горхер.

Он также предложил обратиться в арбитраж. Это решение не подлежит обжалованию.

Около 80% поездов дальнего следования отменили во вторник, когда машинисты Deutsche Bahn объявили забастовку по оплате и условиям труда.

Ранее оператор немецкой железной дороги Deutsche Bahn подал иск в суд на профсоюз машинистов GDL в связи с новыми забастовками, считая их незаконными.

DB оформила иск в суд во Франкфурте-на-Майне, где аргументирует, что забастовка переступает законные рамки, является "непропорциональной" и угрожает нормальному функционированию логистики и пассажирских перевозок в масштабах страны.

Напомним, GDL планирует забастовку работников грузовых поездов Deutsche Bahn AG с конца понедельника до вечера вторника, а также пассажирских поездов во вторник до начала среды.

Шестая забастовка машинистов поездов совпадает с отдельной двухдневной забастовкой бортпроводников авиакомпании Lufthansa.