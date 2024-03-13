Дуда: Путин нападет на другие страны, если победит Украину

Президент Польши Анджей Дуда предупредил, что российский диктатор Владимир Путин нападет на другие страны, если выиграет войну в Украине.

Об этом Дуда сказал в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

"Что сегодня нужно Украине – это убедиться, что Путин не выиграет войну", – отметил польский президент.

Он напомнил, что Польша несколько раз в своей истории была порабощена Россией.

"Если Россия выиграет войну в Украине, она нападет еще раз. Она нападет на другие государства. Вот почему ее надо остановить", – подчеркнул Дуда.

Напомним, разведка США считает, что Россия почти точно не хочет прямого военного столкновения с НАТО и ограничится "асимметричными мерами".

Перед этим разведка Литвы озвучила оценки, согласно которым Россия может воевать в Украине еще минимум два года.