Дуда: Путін нападе на інші країни, якщо переможе Україну

Президент Польщі Анджей Дуда попередив, що російський диктатор Владімір Путін нападе на інші держави, якщо виграє війну в Україні.

Про це Дуда сказав в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

"Що сьогодні потрібно Україні – це переконатися, що Путін не виграє війну", – зазначив польський президент.

Він нагадав, що Польща кілька разів у своїй історії була поневолена Росією.

"Якщо Росія виграє війну в Україні, вона нападе ще раз. Вона нападе на інші держави. Ось чому її треба зупинити", – підкреслив Дуда.

Нагадаємо, розвідка США вважає, що Росія майже точно не хоче прямого військового зіткнення з НАТО і обмежиться "асиметричними заходами".

Перед цим розвідка Литви озвучила оцінки, згідно з якими Росія може воювати в Україні ще щонайменше два роки.