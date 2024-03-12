Разведка США: Путин не хочет войны с НАТО и ограничится "асимметричными мерами"

Президент России Владимир Путин почти точно не хочет прямой конфронтации с НАТО и ограничится асимметричными мерами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном докладе разведывательного сообщества США.

Разведка констатирует, что развязанная против Украины война обернулась для России большими проблемами, но она до сих пор остается устойчивым и способным соперником, пытается смягчить последствия санкций для своей экономики и усиливает связи с ключевыми противниками США и Запада в целом – Китаем, Ираном и КНДР, что является большим вызовом для Запада.

По выводам разведывательного сообщества, Москва почти точно не хочет прямого военного столкновения с НАТО и ограничится "асимметричной деятельностью", которая по ее расчетам, не будет переступать эту границу.

"Президент Владимир Путин вероятно считает, что Россия сорвала попытки Украины отвоевать значительные территории, что его расчет для победы в этой войне работает и западная, в частности американская помощь для Украины является ограниченной, особенно на фоне войны между Израилем и ХАМАС", – говорится в документе.

Разведка констатирует, что тесное экономическое сотрудничество с Пекином обеспечивает России большой рынок для сбыта энергетических и других ресурсов, большую защиту от будущих санкций и сильного партнера для противостояния США.

России удалось переориентировать большую долю морского экспорта нефти, и с большой вероятностью большая ее часть продается по ценам выше, чем "потолок цен", установленный G7, благодаря сотрудничеству с незападными партнерами и потому, что цены в прошлом году выросли.

Разведка считает, что Москва продолжит применять "все доступные ресурсы государственной" власти для продвижения своих интересов и попыток подорвать влияние США и союзников, хотя отрезанность от западных рынков и технологий и бегство "человеческого капитала" будет для нее вызовом.

"Это может варьироваться от использования энергии для принуждения к сотрудничеству и ослабления единства Запада в отношении Украины до запугивания в военно-безопасной сфере, злонамеренного влияния, киберопераций, шпионажа и различных хитростей", – отмечает разведывательное сообщество США.

Разведка Литвы ранее озвучила оценки, что Россия может воевать в Украине не менее двух лет.

Британская разведка рассказывала, что РФ использует иранские дроны, чтобы предотвратить атаки на свои корабли.