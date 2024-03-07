Разведка Литвы: Россия может воевать в Украине минимум два года

В разведке Литвы заявляют, что у РФ достаточно ресурсов, чтобы воевать в Украине с нынешней интенсивностью еще минимум два года.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в совместном отчете контрразведывательного Департамента государственной безопасности и военной Службы военной разведки и безопасности при Министерстве обороны, который обнародовал BNS.

Разведка Литвы отмечает, что РФ имеет достаточные финансовые, человеческие и материально-технические ресурсы для продолжения боевых действий подобной интенсивности, по крайней мере в "ближайшей перспективе". По оценке разведки, это означает период до двух лет.

Как говорится в отчете, Россия выделяет огромные ресурсы на войну в Украине и не демонстрирует никакой склонности к деэскалации конфликта, хотя ей не удается достичь своих оперативных целей.

"В то же время РФ готовится к долгосрочной конфронтации с НАТО, в частности в регионе Балтийского моря, и для этого постепенно расширяет свои военные возможности на запад", – указывает разведка.

В отчете сообщается, что Кремль начал масштабную реформу своих вооруженных сил, которая расширит военный потенциал России в регионе Балтийского моря. Запланированные структурные и командные изменения уже начались, некоторые из них реализуются в Калининграде и на западе РФ.

"Эта реформа является долгосрочным проектом, который потребует много ресурсов и продлится минимум от нескольких до десяти лет", – утверждают литовские разведывательные службы.

По их словам, общий темп и масштабы реформы будут напрямую зависеть от хода, продолжительности и результата боевых действий в Украине.

В отчете также говорится, что война в Украине обошлась РФ гораздо дороже, чем она планировала в прошлом году, и в первой половине 2023 года военные расходы превысили сумму, официально предусмотренную на весь год, а в этом году на военный бюджет уже выделено не менее трети бюджета – 102 миллиарда евро.

"Реальная сумма, несомненно, выше, учитывая засекреченные статьи бюджетных расходов. Война, военная промышленность становится движущей силой российской экономики, привлекая финансовые, материальные и человеческие ресурсы страны за счет других сфер экономики", – отмечает разведка.

Разведслужбы также указывают на то, что Беларусь развивает потенциал для развертывания ядерного оружия под контролем РФ. По их данным, в Беларуси ведутся работы по модернизации и оснащению инфраструктуры для хранения ядерного оружия.

Ранее резидент Франции Эмманюэль Макрон допустил, что призвал к "стратегическому скачку вперед", подняв вопрос о возможности ввода западных войск в Украину, и предостерег от "духа поражения, который затаился".

Напомним, Макрон на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятного отправления западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Тогда как большинство стран НАТО исключили отправку войск в Украину – в том числе такие крупные игроки, как Германия, Британия и США, – министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в среду, что он благодарен за дебаты, которые инициировал Макрон.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.