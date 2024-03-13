Польские фермеры ослабили блокаду границы с Украиной на пункте пропуска "Угринов"

Польские протестующие в среду с 13 до 21 часа решили пропускать на территорию Польши по два грузовика в час через пункт пропуска "Угринов".

Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

По его словам, польские протестующие вообще не пропускали грузовики в сторону Польши по направлению пунктов пропуска "Шегини", "Ягодин" и "Устилуг".

"Также польские фермеры пропускают по "Ягодину" и "Шегиням" крайне малое количество автомобилей, которые следуют из Польши в Украину – за минувшие сутки это 100 и 20 соответственно", – сказал Демченко.

Сегодня на пяти направлениях в очередях на территории Польши в целом находится 1150 грузовиков, больше всего – напротив пункта пропуска "Ягодин".

Также стало известно, что польские фермеры на пункте пропуска "Дорогуск" решили пропустить грузовики в Украину, однако не будут приостанавливать свою блокаду транспорта на выезд из Украины.

В Польше в феврале фермеры возобновили общенациональные протесты, блокируя пограничные пункты пропуска с Украиной и нарушая работу портов и дорог.

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