Польські фермери послабили блокаду кордону з Україною на пункті пропуску "Угринів"

Польські протестувальники у середу з 13 до 21 години вирішили пропускати на територію Польщі по дві вантажівки на годину через пункт пропуску "Угринів".

Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

За його словами, польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі по напрямку пунктів пропуску "Шегині", "Ягодин" та "Устилуг".

"Також польські фермери пропускають по "Ягодину" і "Шегиням" вкрай малу кількість автівок, які слідують із Польщі в Україну – за минулу добу це 100 та 20 відповідно", – сказав Демченко.

Сьогодні на п'яти напрямках в чергах на території Польщі загалом перебувають 1150 вантажівок, найбільше – навпроти пункту пропуску "Ягодин".

Також стало відомо, що польські фермери на пункті пропуску "Дорогуськ" вирішили пропустити вантажівки в Україну, однак не призупинятимуть свою блокаду транспорту на виїзд з України.

У Польщі в лютому фермери відновили загальнонаціональні протести, блокуючи прикордонні пункти пропуску з Україною та порушуючи роботу портів і доріг.

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