Латвия и Эстония усилят проверки на границе с РФ в дни "выборов" Путина

Пограничные службы Латвии и Эстонии усилят на границе с Россией в дни голосования на президентских "выборов".

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, глава пограничной службы Латвии Гунтис Пуятс в эфире LSM рассказал, что особое внимание будут уделять проверкам граждан РФ.

Ранее представители полиции и пограничных служб стран Балтии обсудили риски для безопасности на ближайшие выходные. Службы безопасности соглашаются с будущими вызовами и будут работать очень похожими методами.

В свою очередь руководитель бюро пограничной охраны Идасской префектуры в Эстонии Эрик Пургель в комментарии Delfi предупредил, что при пересечении границы нужно быть готовым к задержкам. Полиция будет очень тщательно проверять тех, кто пересекает границу. Любое использование символов, поддерживающих агрессию, запрещено.

"Полиция никому не рекомендует посещать Россию, тем более с целью голосования на "выборах". Это не свободные выборы, их победитель давно известен. Вы никак не можете повлиять на это своим голосом. При пересечении границы существует риск, что российская пограничная служба, которая входит в состав ФСБ, может долго допрашивать тех, кто пересекает границу, и, например, проверять электронные устройства, которые те имеют при себе", – сказал он.

Ранее стало известно, что в Латвии Государственная полиция и Государственная пограничная охрана во время российских президентских "выборов" будут проверять людей, которые придут на избирательный участок в посольство РФ в Риге.

Кроме того, министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии осудили намерения России провести президентские "выборы" на оккупированных территориях Украины.