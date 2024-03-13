Латвія і Естонія посилять перевірки на кордоні з РФ у дні "виборів" Путіна

Прикордонні служби Латвії та Естонії посилять на кордоні з Росією у дні голосування на президентських "виборів".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, глава прикордонної служби Латвії Гунтіс Пуятс в ефірі LSM розповів, що особливу увагу приділятимуть перевіркам громадян РФ.

Раніше представники поліції та прикордонних служб країн Балтії обговорили ризики для безпеки на найближчі вихідні. Служби безпеки погоджуються з майбутніми викликами і працюватимуть дуже схожими методами.

Своєю чергою керівник бюро прикордонної охорони Ідаської префектури в Естонії Еерік Пургель у коментарі Delfi попередив, що під час перетину кордону потрібно бути готовим до затримок. Поліція буде дуже ретельно перевіряти тих, хто перетинає кордон. Будь-яке використання символів, що підтримують агресію, заборонено.

"Поліція нікому не рекомендує відвідувати Росію, тим більше з метою голосування на "виборах". Це не вільні вибори, їхній переможець давно відомий. Ви ніяк не можете вплинути на це своїм голосом. Під час перетину кордону існує ризик, що російська прикордонна служба, яка входить до складу ФСБ, може довго допитувати тих, хто перетинає кордон, і, наприклад, перевіряти електронні пристрої, які ті мають при собі", – сказав він.

Раніше стало відомо, що у Латвії Державна поліція і Державна прикордонна охорона під час російських президентських "виборів" перевірятимуть людей, які прийдуть на виборчу дільницю до посольства РФ в Ризі.

Крім того, міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії засудили наміри Росії провести президентські "вибори" на окупованих територіях України.