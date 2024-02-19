Страны Балтии осудили намерение РФ провести выборы Путина на оккупированных территориях Украины

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии осудили намерения России провести президентские "выборы" на оккупированных территориях Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении министров, сообщает "Европейская правда".

В своем заявлении Кришьянис Кариньш, Габриэлюс Ландсбергис и Маргус Тсахкна заявили, что российские выборы на оккупированных территориях грубо нарушают суверенитет Украины и международное право.

"Мы не признаем и не будем признавать проведение таких выборов и их результатов на временно оккупированных и незаконно аннексированных Россией территориях Украины. Россия не имеет никаких законных оснований для таких действий. Мы решительно осуждаем эти неприемлемые решения политического руководства России", – говорится в заявлении.

Главы МИД стран Балтии отметили, что политическое руководство России и те, кто причастен к организации таких действий, будут нести ответственность за последствия.

"Будущие президентские "выборы" в России не будут ни свободными, ни честными. В условиях тотальных репрессий против оппозиции и независимых СМИ, при отсутствии достойных доверия альтернативных кандидатов и без международного мониторинга, эти выборы не будут иметь никакой демократической легитимности", – подчеркивается в заявлении.

Ранее эстонский Генштаб отметил, что президентские выборы в РФ, которые запланированы на март, будут иметь влияние на ситуацию на поле боя в Украине.

Напомним, Министерство иностранных дел Эстонии позволило России открыть на своей территории только один участок на так называемых "президентских выборах" в марте 2024 года – в российском посольстве в Таллинне.

В прошлом году главный дипломат ЕС Жозеп Боррель от имени Евросоюза осудил планы России проводить выборы президента РФ 15-17 марта 2024 года в том числе на оккупированных территориях Украины.