Премьер Эстонии отказалась гарантировать, что военных страны не отправят в Украину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась гарантировать, что эстонские Силы обороны не будут направлены в Украину.

Соответствующее заявление она сделала во время выступления в парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Главной темой инфочаса правительства стала ситуация с заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона относительно иностранных на территорию Украины.

После того как депутаты от фракции Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в очередной раз потребовали гарантий о том, что эстонских военных в Украину не отправят, Каллас подчеркнула, что это решение будет принимать не она.

От эстонского премьера также требовали гарантий, что Силы обороны Эстонии не будут вмешиваться в военные действия.

"Я не даю таких обещаний, потому что обстоятельства могут измениться. По вашей интерпретации, кажется, что вмешательством может быть что угодно. Наша военная помощь Украине тоже может быть расценена Россией как вмешательство, потому что мы очень хотим, чтобы Украина победила, мы очень хотим, чтобы Россия проиграла и вернулась к своим границам", – ответила Каллас.

Ранее Макрон допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе. Во Франции позже объяснили, что об участии иностранных военных в боевых действиях речь не идет.

Слова французского президента вызвали бурную реакцию со стороны правительств многих стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не планируют отправлять своих военных в Украину.

Макрон впоследствии отметил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что начатая Макроном дискуссия между союзниками "сэкономит Европе много времени" на осознание того, что необходимо сделать больше для поддержки Украины.

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