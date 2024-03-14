Прем'єрка Естонії відмовилася гарантувати, що військових країни не відправлять в Україну

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас відмовилася гарантувати, що естонські Сили оборони не будуть направлені в Україну.

Відповідну заяву вона зробила під час виступу у парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Головною темою інфогодини уряду стала ситуація із заявою президента Франції Емманюеля Макрона щодо іноземних на територію України.

Після того як депутати від фракції Консервативної народної партії Естонії (EKRE) вкотре почали вимагати гарантій про те, що естонських військових до України не відправлять, Каллас наголосила, що це рішення ухвалюватиме не вона.

Від естонської прем'єрки також вимагали гарантій, що Сили оборони Естонії не втручатимуться у воєнні дії.

"Я не даю таких обіцянок, тому що обставини можуть змінитися. За вашою інтерпретацією, здається, що втручанням може бути що завгодно. Наша військова допомога Україні теж може бути розцінена Росією як втручання, тому що ми дуже хочемо, щоб Україна перемогла, ми дуже хочемо, щоб Росія програла і повернулася до своїх кордонів", – відповіла Каллас.

Раніше Макрон допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні. У Франції пізніше пояснили, що про участь іноземних військових у бойових діях не йдеться.

Слова французького президента викликали бурхливу реакцію з боку урядів багатьох країн-союзниць, лідери яких поквапилися запевнити, що не планують відправляти своїх військових в Україну.

Макрон згодом зазначив, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що започаткована Макроном дискусія між союзниками "заощадить Європі багато часу" на усвідомлення того, що необхідно зробити більше для підтримки України.

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