Столтенберг призвал союзников ускориться с помощью для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса проявить политическую волю и сделать все возможное для того, чтобы Украина быстрее получала нужное ей оружие и боеприпасы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время презентации годового отчета с оценкой ситуации.

Столтенберг отметил, что предоставленная странами-членами НАТО беспрецедентная помощь для Украины помогла ей выстоять как суверенному независимому государству.

"Но Украина нуждается в еще большей поддержке, и эта поддержка нужна сейчас. У украинцев не заканчивается храбрость, но заканчиваются боеприпасы. Все вместе мы имеем возможности для того, чтобы предоставить Украине то, в чем она нуждается, а сейчас мы должны проявить политическую волю для того, чтобы сделать это. Все союзники должны глубже заглянуть в склады и поставлять быстрее. Каждый день задержки имеет реальные последствия на поле боя в Украине", – подчеркнул генсек НАТО.

"Сейчас очень важный момент. И было бы тяжелой исторической ошибкой допустить, чтобы Путин взял верх", – подчеркнул Столтенберг.

В выступлении он также привел результаты опроса, проведенного во всех странах-членах, согласно которому две трети респондентов – за дальнейшую поддержку Украины.

Также опрос показал высокий уровень поддержки членства этих стран в НАТО, в том числе в США.

Читайте также совместную статью глав МИД Чехии и Польши: "Украинцы смелые, но не могут быть сверхлюдьми".