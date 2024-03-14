Две трети граждан в странах НАТО поддерживают дальнейшую помощь Украине

Две трети граждан в странах-членах НАТО считают, что их правительства должны продолжать поддерживать Украину.

Как сообщает "Европейская правда", такие результаты опроса по заказу Альянса озвучил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время презентации годового отчета с оценкой ситуации.

Столтенберг отметил, что исследования общественного мнения свидетельствуют о высокой поддержке дальнейшей помощи Украине.

"В целом в странах НАТО две трети опрошенных хотят, чтобы их страны продолжали поддержку Украины. И это важно, ведь страны НАТО предоставляют 99% всей военной помощи", – отметил генсек.

Он напомнил, что в течение 2023 года союзники продолжили предоставлять Украине разнообразную военную помощь, а отдельные страны впервые предоставили дальнобойные ракеты и приняли решение о передаче истребителей F-16, и в целом прошлый год отличился созданием ряда "коалиций" союзников для предоставления Украине тех или иных видов вооружения.

Результаты этого же опроса показали, что только 13% американцев проголосовали бы против вступления в НАТО, если бы им нужно было принимать такое решение на момент опроса.

Напомним, после скандальных слов о том, что Украина должна иметь "мужество белого флага" и вести переговоры о прекращении войны, Столтенберг ответил, что Украине нужно оружие, а не "белые флаги".