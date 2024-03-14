Абсолютное большинство американцев поддерживают членство своего государства в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", такие результаты опроса озвучил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время презентации годового отчета с оценкой ситуации.

Он рассказал, что соцопрос, проведенный по заказу НАТО во всех странах-членах, показал высокую и однозначную общественную поддержку членства в Североатлантическом альянсе.

"Например, в США только 13% голосовали бы против вступления в НАТО", – отметил Йенс Столтенберг.

"Более 80% наших граждан считают, что Северная Америка и Европа должны продолжать сотрудничать ради нашей общей безопасности", – добавил генсек.

Эти результаты контрастируют с давними угрозами Дональда Трампа прекратить членство США в Альянсе.

Недавно Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО.

Его слова вызвали большой резонанс среди союзников по Альянсу.

Генсек НАТО попросил Трампа не подрывать систему сдерживания.

Подробно о том, как заявления Трампа изменили ситуацию в НАТО, смотрите в видеообъяснении "Европейской правды".