В Италии 103-летнюю женщину оштрафовали за просроченные права

Полиция в итальянской провинции Феррера в ночь на четверг остановила авто, за рулем которого, как выяснилось, находилась 103-летняя Джузеппина Молинари с просроченным водительским удостоверением.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В сообщении полиции указано, что около 1 часа ночи 14 марта она получила вызов об опасной езде автомобиля в центре города Бондено вблизи Феррары.

Полицейские, которые выехали на место происшествия, были "очень удивлены, когда узнали год рождения водителя". Джузеппина Молинари родилась в 1920 году, "то есть ей 103 года, но она все еще способна сесть в машину и поехать в Бондено, чтобы встретиться с друзьями", говорится в сообщении.

Джузеппина Молинари

Правоохранители предположили, что женщина могла из-за темноты сбиться с дороги. Тем не менее, ее оштрафовали за просроченное водительское удостоверение (которое она должна была обновить два года назад) и отвезли домой.

Сама Молинари рассказала местной газете, что теперь хочет купить себе скутер марки Vespa, а пока будет ездить к друзьям на велосипеде.

Ситуацию прокомментировал мэр Феррары Алан Фаббри. По его мнению, женщине надо было дать медаль, а не штраф: "Нечасто встретишь такую внутреннюю силу, и это дает мне надежду на собственную старость!"

В 2021 году в Италии по подозрению в мошенничестве арестовали мужчину, который годами получал государственную поддержку якобы из-за абсолютной слепоты, однако сам свободно пользовался автомобилем и ездил на скутере.