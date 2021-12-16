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Укр / Рус
Укр / Рус

В Италии задержан водитель, который годами получал поддержку от государства как незрячий

Четверг, 16 декабря 2021, 20:46

В Италии по подозрению в мошенничестве арестовали мужчину, который годами получал государственную поддержку якобы из-за абсолютной слепоты, однако сам свободно пользовался автомобилем и ездил на скутере.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в публикации The Local.

По сообщениям местных СМИ, мужчина из Палермо с 2008 года получил не менее 170 тысяч евро как помощь после того, как засвидетельствовал, что он был "полностью слеп" из-за врожденной проблемы.

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Финансовую полицию Италии предупредили о мошеннике после того, как в 2018 году мужчина продлил водительские права.

Во время проверки власти стали свидетелями того, как мужчина, находясь за рулем, одновременно набирал номер на телефоне, рассматривал витрины магазинов, гуляя по оживленному торговому центру, и учил свою дочь ездить на велосипеде.

Как сообщает Palermo Today, 40-летний мужчина также был замечен на скутере без страховки. Издание отмечает, что его прозвали "Берлускони" в честь бывшего премьер-министра, у которого были проблемы с законом.

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Этот человек уже был известен властям. Он был приговорен к заключению на срок почти на 15 лет в суде первой инстанции за участие в группе, которая устроила фальшивые дорожно-транспортные происшествия с целью получения страховых выплат. Дело находится на апелляции.

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