Макрон ответил на ядерные угрозы Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на недавние заявления российского президента Владимира Путина о готовности РФ к ядерной войне.

Как пишет "Европейская правда", слова французского президента приводит Le Figaro.

В интервью телеканалам TF1 и France 2 французский лидер отметил, что неуместно угрожать, когда "у вас есть ядерное оружие".

"Мы должны, прежде всего, чувствовать себя защищенными, потому что мы являемся ядерной силой. Мы готовы, у нас есть доктрина", – сказал Макрон.

По его словам, когда речь идет о ядерном оружии, не нужно много слов, ведь это возлагает "на нас ответственность никогда не прибегать к эскалации".

Напомним, Путин в интервью российским пропагандистам предупредил Запад, что Россия технически готова к ядерной войне, и если США отправят войска в Украину – Москва сочтет это "значительной эскалацией".

Перед этим издание NYT сообщило, что США в конце 2022 года готовили "неядерный" ответ, если бы РФ применила ядерное оружие против Украины. Телеканал CNN также сообщил, что в конце 2022 года США начали тщательно готовиться к тому, что Россия может нанести ядерный удар по Украине.

29 февраля Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, где говорил, среди прочего, о "полной готовности" ядерных сил, и пугал последствиями потенциального решения привлечь военных стран НАТО в Украине.