Путин предупредил Запад о готовности РФ к ядерной войне

Президент РФ Владимир Путин предупредил Запад, что Россия технически готова к ядерной войне, и если США отправят войска в Украину – Москва сочтет это "значительной эскалацией".

Как пишет "Европейская правда", цитаты российского диктатора приводит РБК.

"С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они (ядерные ракеты) у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности", – заявил он в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву в ответ на вопрос, действительно ли страна готова к ядерной войне.

По словам Путина, если бы США решились отправить свои войска в Украину, РФ расценила бы такой шаг так же, как ввод американских войск на российскую территорию, то есть как интервенцию.

"Я же сказал, что (президент США Джо) Байден – представитель традиционной политической школы... Там, кроме Байдена и других, хватает специалистов в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности. Поэтому не думаю, что здесь все мчится так в лоб, но мы-то к этому готовы", – подытожил Путин.

В то же время президент РФ заявил, что необходимости применять тактическое ядерное оружие в войне против Украины никогда не было, а на уточняющий вопрос, означает ли это, что ему не приходила такая мысль, российский диктатор ответил: "Нет, а зачем?".

"У нас есть свои принципы. Они говорят, что мы готовы применять, в том числе, любое оружие, в том числе (тактическое ядерное), если речь идет о существовании российского государства, причинении вреда нашему суверенитету и независимости. У нас же все прописано в нашей стратегии, мы ее не меняли", – заверил Путин.

Если Соединенные Штаты проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое, также сказал Путин.

Ранее разведка США рассказала, что президент России Владимир Путин почти точно не хочет прямой конфронтации с НАТО и ограничится асимметричными мерами.

Перед этим издание NYT сообщило, что США в конце 2022 года готовили "неядерный" ответ, если бы РФ применила ядерное оружие против Украины. Телеканал CNN также сообщил, что в конце 2022 года США начали тщательно готовиться к тому, что Россия может нанести ядерный удар по Украине.

29 февраля Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, где говорил, среди прочего, о "полной готовности" ядерных сил, и пугал последствиями потенциального решения привлечь военных стран НАТО в Украине.