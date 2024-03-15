Трампу не удалось отстранить прокурора по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии

Верховный суд округа Фултон американского штата Джорджия разрешил прокурору Фани Уиллис продолжить рассмотрение дела о вмешательстве экс-президента Дональда Трампа в выборы 2020 года после обвинений в возможном конфликте интересов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Axios.

Адвокаты Трампа пытались добиться отвода Уиллис по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия после того, как прокурор призналась в романтических отношениях со спецпрокурором Натаном Уэйдом, который ведет это же дело.

Защита утверждала, что эти отношения создают конфликт интересов и могут повредить беспристрастности процесса против их подзащитного – что сама Уиллис категорически отрицала.

Судья Скотт Макафи, который рассматривал жалобу адвокатов экс-президента США, пришел к выводу, что отношения Фани Уиллис с Натаном Уэйдом действительно не соответствуют критерию профессионализма, которого должны придерживаться прокуроры.

Но, с другой стороны, законодательство штата Джорджия "не позволяет определять наличие конфликта (интересов. – Ред.) из-за того, что человек просто сделал неправильный выбор – даже неоднократно", говорится в его решении.

В результате, постановил Макафи, Уиллис может продолжать работу над делом Трампа, но только при условии, что из состава обвинения выйдет Натан Уэйд. До этого разбирательство должно быть поставлено на паузу.

В августе 2023 года Дональду Трампу объявили официальные обвинения по делу о его вероятных попытках повлиять на результаты выборов в Джорджии в 2020 году. Именно в рамках этого дела он стал первым экс-президентом США, которому сделали так называемое фото под арестом (магшот).

Подробнее об обстоятельствах того дела читайте в материале "ЕвроПравды".