Генсек НАТО отправляется на Южный Кавказ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 17-19 марта совершит визит в Армению, Азербайджан и Грузию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявила пресс-служба Альянса.

Столтенберг 17 марта прибудет в Баку, где встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На следующий день он там же проведет переговоры с главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым и министром обороны Закиром Гасановым.

В тот же день генсек НАТО отправится в Грузию для встреч с президентом Саломе Зурабичвили и премьер-министром Иракли Кобахидзе.

19 марта Йенс Столтенберг прибудет в Ереван и встретится с армянским президентом Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном.

Из этих трех стран только Грузия развивает активное партнерство с НАТО и декларирует стремление к членству в Альянсе. В феврале Столтенберг впервые принял в штаб-квартире Альянса нового премьера Грузии Ираклия Кобахидзе.

В начале марта в Армению и Азербайджан должен был отправиться президент Владимир Зеленский, но, по данным СМИ, визит сорвался из-за позиции Баку.