Генсек НАТО вирушає на Південний Кавказ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 17-19 березня здійснить візит до Вірменії, Азербайджану та Грузії.

Про це, як пише "Європейська правда", оголосила пресслужба Альянсу.

Столтенберг 17 березня прибуде до Баку, де зустрінеться з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Наступного дня він там же проведе переговори з головою азербайджанського МЗС Джейхуном Байрамовим і міністром оборони Закіром Гасановим.

Того ж дня генсек НАТО вирушить до Грузії для зустрічей із президенткою Саломе Зурабічвілі та прем'єр-міністром Іраклі Кобахідзе.

19 березня Єнс Столтенберг прибуде в Єреван і зустрінеться з вірменським президентом Ваагном Хачатуряном і прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном.

З-поміж цих трьох країн лише Грузія розвиває активне партнерство з НАТО й декларує прагнення членства в Альянсі. У лютому Столтенберг уперше прийняв у штаб-квартирі Альянсу нового прем’єра Грузії Іраклія Кобахідзе.

На початку березня до Вірменії та Азербайджану мав вирушити президент Володимир Зеленський, але, за даними ЗМІ, візит зірвався через позицію Баку.