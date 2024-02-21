Столтенберг встретился с новым премьером Грузии, говорил о направлении движения страны

Генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые принял в штаб-квартире Альянса нового премьера Грузии Ираклия Кобахидзе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В коротком заявлении для прессы генсек отметил, что сейчас для Грузии важно продолжать и ускорять внутренние реформы и поддерживать демократические ценности.

"Мы хотим видеть, как Грузия движется в правильном направлении. К большей демократии и процветанию. К полноправному членству в евроатлантической семье. НАТО и в дальнейшем будет стоять на вашей стороне, пока вы работаете над выполнением этих стремлений", – сказал Столтенберг.

На встрече с Кобахидзе, по словам генсека, запланированы переговоры о партнерстве между НАТО и Грузией и пути его дальнейшего развития.

Напомним, еще несколько лет назад Североатлантический альянс, по неофициальным данным, был готов предоставить Грузии План действий по членству, что означало бы неотвратимое движение страны в НАТО.

Однако постепенный пророссийский уклон грузинской власти и демонтаж ею демократических реформ привели к напряженности в отношениях между Тбилиси и Западом. Ситуацию усугубила позиция Грузии во время полномасштабной российско-украинской войны.

Среди прочего, в НАТО публично выражали обеспокоенность восстановлением прямого авиасообщения между Россией и Грузией.