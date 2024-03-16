Финляндия перестала пускать авто с российскими номерами

Начиная с субботы, 16 марта, в Финляндии больше нельзя ездить на автомобилях, зарегистрированных в России, без специального разрешения.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ilta-Sanomat, предупредила финская Таможенная служба.

Автомобиль с российскими номерами в Финляндии отныне может быть обложен пошлиной и НДС, после чего он должен выехать за пределы ЕС.

В некоторых случаях управление авто с зарегистрированными в России номерами позволят – например для студентов дневной формы обучения, людей, работающих по срочному трудовому договору, или граждан ЕС или Европейской экономической зоны, которые постоянно проживают в РФ.

Но они должны доказать, что легально ввезли автомобиль в Финляндию до вступления в силу запрета.

Сейчас все страны Балтии запретили въезд авто с номерами РФ. Также эти запреты ввели Польша, Финляндия, Норвегия и Болгария. На этой неделе в Литве уже конфисковали первое авто, которое нарушило запрет.

Однако россияне пользуются калининградским транзитным поездом для того, чтобы попасть в Евросоюз через Литву.