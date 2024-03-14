G7 договорилась о согласовании правил по искусственному интеллекту

Страны "Группы семи" договорились согласовать правила по развитию искусственного интеллекта (ИИ) и других новых технологий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

"Произошло полное сближение стран в согласовании правил между нашими странами для содействия однородному развитию искусственного интеллекта и других новых технологий", – заявил министр промышленности Италии, которая председательствует в G7, Адольфо Урсо по итогам его встречи с коллегами из стран "Группы семи" в городе Верона.

Он добавил, что министры будут работать над тем, чтобы способствовать совместным инвестициям в области искусственного интеллекта, в частности, чтобы обеспечить привлечение малых и средних предприятий.

Министры промышленности G7 также решили создать постоянную рабочую группу для изучения путей решения политики, направленной на увеличение внутреннего производства полупроводников.

"Недавние конфликты показали нам, что сегодня, как никогда, мы должны достичь стратегической независимости. С этой целью в рамках G7 мы будем сотрудничать с Еврокомиссией в сфере полупроводников, чтобы защитить нашу экономику и промышленность", – отметил Урсо.

Ранее Европейский парламент принял закон об искусственном интеллекте (ИИ), который должен гарантировать безопасность и соблюдение основных прав граждан.

Напомним, в январе стало известно, что Европейская комиссия намерена принять решение о создании Европейского управления по искусственному интеллекту.

Перед этим Германия, Франция и Италия достигли договоренности о том, как в будущем нужно регулировать искусственный интелле

В то же время Великобритания, США, ЕС, Австралия и Китай согласились с тем, что искусственный интеллект представляет потенциально катастрофическую опасность для человечества, заключив первую международную декларацию, посвященную этой быстрорастущей технологии.