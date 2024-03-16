Правительство британского Уэльса впервые возглавит темнокожий политик

Первым министром британского Уэльса впервые станет темнокожий политик.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Воуан Гетинг возглавит региональное правительство после победы на выборах лидера лейбористов в Уэльсе с 51,7% голосов, тогда как его соперник Джереми Майлз получил 48,3%.

BBC

50-летний Гетинг, отец которого из Уэльса, а мать – из Замбии, станет первым темнокожим человеком на этом посту. В британской политике он с 2011 года, когда избрался в региональный парламент; до того Гетинг имел юридическую карьеру.

"Сегодня мы перелистываем страницу в истории нашей страны. Не только потому, что мне выпала честь стать первым темнокожим лидером в любой европейской стране, но и потому, что это знаменует также смену поколений", – отметил Воуан Гетинг.

Гетинга уже поздравили с победой лидер британских лейбористов сэр Кейр Стармер и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Предыдущий первый министр региона Марк Дрейкфорд, который занимал эту должность и был лидером лейбористов в Уэльсе с 2018 года, официально должен подать в отставку во вторник, а Гетинг вступит в должность в среду. Почти 70-летний Дрейкфорд еще в декабре сообщил, что хочет уходить с должности, как только партия определится с преемником.

Соперник Гетинга Джереми Майлз, если бы победил, мог стать первым открытым геем на посту лидера лейбористов в регионе и первого министра.

Напомним, британские СМИ узнали, что некоторые министры в правительстве Соединенного Королевства ведут частные дискуссии о возможности заменить премьера страны Риши Сунака до парламентских выборов, которые состоятся позже в этом году, но пока похоже, что никто из потенциальных конкурентов не имеет достаточной поддержки.

Согласно недавнему опросу общественного мнения, проведенному YouGov, правящей в Британии Консервативной партии грозит ошеломляющее поражение на выборах.