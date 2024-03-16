Уряд британського Уельсу вперше очолить темношкірий політик
Першим міністром британського Уельсу вперше стане темношкірий політик.
Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".
Воуан Гетінг очолить регіональний уряд після перемоги на виборах лідера лейбористів в Уельсі з 51,7% голосів, тоді як його суперник Джеремі Майлз отримав 48,3%.
50-річний Гетінг, батько якого з Уельсу, а матір – із Замбії, стане першою темношкірою людиною на цій посаді. У британській політиці він з 2011 року, коли обрався до регіонального парламенту; до того Гетінг мав юридичну кар’єру.
"Сьогодні ми перегортаємо сторінку в історії нашої країни. Не лише через те, що мені випала честь стати першим темношкірим лідером у будь-якій європейській країні, але й через те, що це знаменує також зміну поколінь", – зазначив Воуан Гетінг.
Гетінга вже привітали з перемогою лідер британських лейбористів сер Кейр Стармер та прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак.
Попередній перший міністр регіону Марк Дрейкфорд, який обіймав цю посаду та був лідером лейбористів в Уельсі з 2018 року, офіційно має подати у відставку у вівторок, а Гетінг заступить на посаду у середу. Майже 70-річний Дрейкфорд ще у грудні повідомив, що хоче йти з посади, щойно партія визначиться з наступником.
Суперник Гетінга Джеремі Майлз, якби переміг, міг стати першим відкритим геєм на посаді лідера лейбористів у регіоні та першого міністра.
Нагадаємо, британські ЗМІ дізналися, що деякі міністри в уряді Сполученого Королівства ведуть приватні дискусії про можливість замінити прем'єра країни Ріші Сунака до парламентських виборів, які відбудуться пізніше цього року, але поки схоже, що ніхто з потенційних конкурентів не має достатньої підтримки.
Згідно з нещодавнім опитуванням громадської думки, проведеним YouGov, керівній у Британії Консервативній партії загрожує приголомшлива поразка на майбутніх виборах.