Консерваторов Сунака ждет ошеломляющее поражение на выборах

Согласно опросу общественного мнения, проведенному YouGov, консервативная партия премьер-министра Великобритании Риши Сунака потерпит оглушительное поражение на выборах, которые должны пройти в этом году.

Результаты опроса опубликовало издание The Telegraph, пишет "Европейская правда".

Опрос прогнозирует, что лейбористы получат 385 мест в парламенте, тогда как консерваторы сохранят лишь 169.

Такой результат можно сравнить с поражением консерваторов в 1997 году, когда партия во главе с Джоном Мейджором потеряла примерно столько же мест. И такой результат стал бы самым большим падением поддержки правящей партии в Британии с 1906 года.

Это практически гарантирует Лейбористской партии по меньшей мере десятилетнее пребывание у власти, поскольку ни одна партия с таким значительным большинством еще никогда не проигрывала следующие выборы, пишет издание.

Опрос также принес плохие новости для Шотландской национальной партии, которая, по прогнозам, потеряет почти половину своих мест в пользу лейбористов, сохранив лишь 25.

14 тысяч человек, опрошенных YouGov, примерно в семь раз превышают обычное количество людей, участвующих в опросах компании.

Опрос был проведен по заказу группы консервативных доноров.

Последние опросы неоднократно показывали, что консерваторы отстают от лейбористов.

Опрос YouGov в ноябре показал, что партия Сунака отстала от лейбористов на 19 процентных пунктов.

Риши Сунак, который имеет право назначить выборы, когда захочет, но не позднее января 2025 года, подчеркнул, что его "рабочее предположение" заключается в том, что выборы состоятся во второй половине 2024 года.

В июле рейтинг поддержки Сунака среди всех британцев упал до самого низкого уровня с момента назначения на должность.