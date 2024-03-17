Министр обороны Британии: Хочу помочь Германии предоставить Taurus Украине

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отметил значительный вклад Германии в помощь Украине, но хотел бы, чтобы Берлин все же решился на передачу дальнобойных ракет Taurus.

Заявление британского министра приводится в публикации Sunday Times, сообщает "Европейская правда".

Шаппс комментировал ситуацию со сливом разговора немецких генералов о возможном предоставлении Украине ракет Taurus.

Он считает, что российская сторона обнародовала этот разговор, чтобы "пристыдить немцев и заставить их не отправлять свои ракеты Taurus в Украину".

"Я также хочу помочь Германии предоставить ракеты дальнего радиуса действия Taurus...Конечно, есть абсолютный смысл иметь их в наличии во время войны, которая сейчас идет в континентальной Европе, против диктатора, который захватил демократическую страну. Чего же мы ждем, друзья?", – сказал Шаппс.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал британской делегации, что "он нажал на Шольца в вопросе ракет Taurus, но получил категорический отказ".

По данным СМИ, ключевая причина, по которой немецкий канцлер Олаф Шольц активно сопротивляется передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, может быть связана с особенностями наведения целей.

Ранее Шольц публично называл разные причины не предоставлять Украине Taurus – от нежелания эскалации и втягивания в войну с Россией до опасения, что ракетами ударят где-то по Москве.