Міністр оборони Британії: Хочу допомогти Німеччині надати Taurus Україні

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс відзначив значний внесок Німеччини у допомогу Україні, але хотів би, щоб Берлін все ж зважився на передачу далекобійних ракет Taurus.

Заява британського міністра наводиться у публікації Sunday Times, повідомляє "Європейська правда".

Шаппс коментував ситуацію зі зливом розмови німецьких генералів про можливе надання Україні ракет Taurus.

Він вважає, що російська сторона оприлюднила цю розмову, щоб "присоромити німців і змусити їх не відправляти свої ракети Taurus в Україну".

"Я також хочу допомогти Німеччині надати ракети дальнього радіуса дії Taurus…Звичайно, є абсолютний сенс мати їх у наявності під час війни, яка зараз триває в континентальній Європі, проти диктатора, який захопив демократичну країну. Чого ж ми чекаємо, друзі?", – сказав Шаппс.

Він додав, що президент України Володимир Зеленський розповів британській делегації, що "він натиснув на Шольца в питанні ракет Taurus, але отримав категоричну відмову".

За даними ЗМІ, ключова причина, через яку німецький канцлер Олаф Шольц активно чинить спротив переданню Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, може бути пов’язана з особливостями наведення цілей.

Раніше Шольц публічно називав різні причини не надавати Україні Taurus – від небажання ескалації та втягнення у війну з Росією до побоювання, що ракетами вдарять десь по Москві.