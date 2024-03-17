Глава МИД Латвии: Россия будет угрозой даже после конца правления Путина

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш считает, что даже когда Владимир Путин сойдет со сцены, имперские претензии России, которые сейчас с разрушительным образом проявляются в Украине, будут продолжать угрожать Европе.

Об этом он сказал в интервью The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

"С точки зрения НАТО, нам еще долго придется иметь дело с проблемной Россией, опасной Россией, – предупреждает он.

"Даже после окончания этой войны – а все войны в конце концов заканчиваются – мы все равно будем иметь проблему в России, которая не будет непосредственно связана с правлением Путина", – отметил Кариньш.

По его мнению, смерть оппозиционного лидера Алексея Навального в колонии в прошлом месяце и фиктивные президентские выборы в России на этих выходных лишь подчеркивают этот суровый факт.

"Мы не видим никаких признаков того, что в России есть какое-то движение, которое бы выдвинуло лидера, исповедующего просветительские, либеральные идеи. В ближайшем будущем этого вообще не предвидится", – говорит Кариньш.

По мнению министра, именно постоянная угроза с Востока требует от НАТО сильной и прозрачной политики сдерживания.

Кариньш, который ранее выражал заинтересованность в том, чтобы стать следующим генеральным секретарем НАТО, говорит, что если Москва "четко увидит, что мы имеем, на что мы способны и как мы готовы это использовать", то "российские империалистические амбиции просто больше не будут иметь возможности нацелиться на Запад".

"Нет никакого представления о том, что страны Балтии могут быть следующими", – говорит он. Но "если Россия вторгнется в одну из балтийских стран, Россия вторгнется в НАТО".

Альянс, по его словам, будет защищать территорию НАТО "с первого квадратного сантиметра". Министр при этом считает, что США останутся вовлеченными в НАТО независимо от результатов выборов в ноябре этого года.

Также глава МИД Латвии отверг голоса, призывающие Киев к переговорам.

"Россия доказала, что использует мир, чтобы перевооружиться для нападения", – отметил он.

Ранее сообщалось, что немецкие спецслужбы подготовили для правительства анализ военной угрозы со стороны России, который прогнозирует, что "с 2026 года" она может напасть на территорию стран-членов Североатлантического Альянса.

В течение последних недель ряд европейских стран НАТО уже предупреждает о риске агрессии РФ в ближайшем будущем. К примеру, министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.