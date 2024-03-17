Глава МЗС Латвії: Росія буде загрозою навіть після кінця правління Путіна

Глава МЗС Латвії Кріш’яніс Каріньш вважає, що навіть коли Владімір Путін зійде зі сцени, імперські претензії Росії, які зараз з руйнівним чином проявляються в Україні, продовжуватимуть загрожувати Європі.

Про це він сказав в інтерв’ю The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

"З точки зору НАТО, нам ще довго доведеться мати справу з проблемною Росією, небезпечною Росією, – попереджає він.

"Навіть після закінчення цієї війни – а всі війни зрештою закінчуються – ми все одно матимемо проблему в Росії, яка не буде безпосередньо пов'язана з правлінням Путіна", – зазначив Каріньш.

На його думку, смерть опозиційного лідера Алексєя Навального в колонії минулого місяця і фіктивні президентські вибори в Росії на цих вихідних лише підкреслюють цей суворий факт.

"Ми не бачимо жодних ознак того, що в Росії є якийсь рух, який би висунув лідера, що сповідує просвітницькі, ліберальні ідеї. У найближчому майбутньому цього взагалі не передбачається", – каже Каріньш.

На думку міністра, саме постійна загроза зі Сходу вимагає від НАТО сильної і прозорої політики стримування.

Каріньш, який раніше висловлював зацікавленість у тому, щоб стати наступним генеральним секретарем НАТО, каже, що якщо Москва "чітко побачить, що ми маємо, на що ми здатні і як ми готові це використати", то "російські імперіалістичні амбіції просто більше не матимуть можливості націлитись на Захід".

"Немає жодного уявлення про те, що країни Балтії можуть бути наступними", – каже він. Але "якщо Росія вторгнеться в одну з балтійських країн, Росія вторгнеться в НАТО".

Альянс, за його словами, захищатиме територію НАТО "з першого квадратного сантиметра". Міністр при цьому вважає, що США залишаться залученими в НАТО незалежно від результатів виборів у листопаді цього року.

Також глава МЗС Латвії відкинув голоси, які закликають Київ до переговорів.

"Росія довела, що використовує мир, щоб переозброїтися для нападу", – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що німецькі спецслужби підготували для уряду аналіз військової загрози з боку Росії, який прогнозує, що "з 2026 року" вона може напасти на територію країн-членів Північноатлантичного Альянсу.

Протягом останніх тижнів низка європейських країн НАТО уже попереджає про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому. Приміром, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.