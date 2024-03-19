Президент Евросовета призвал страны ЕС готовиться к угрозе войны, чтобы сохранить мир

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал европейские государства серьезно воспринимать Россию как военную угрозу и готовиться ко всем сценариям.

Как сообщает "Европейская правда", колонка Мишеля вышла во французском Libération.

Председатель Евросовета начал статью с упоминания о том, как его 24 февраля на рассвете разбудил звонок Зеленского и как он мгновенно осознал, что вся архитектура безопасности в Европе, существовавшая после Второй мировой войны, теперь безвозвратно изменится.

Мишель констатировал, что современная Россия представляет собой "серьезную военную угрозу для европейского континента и глобальной безопасности", и европейские государства и общества должны быть готовы к любым сценариям.

"Если мы хотим мира, нужно готовиться к войне... Пора брать на себя ответственность за нашу безопасность", – подчеркнул он.

Среди прочего, Шарль Мишель призывает до 2030 года попытаться удвоить закупки у европейского оборонпрома, что будет способом повысить готовность к возможной войне и обеспечить новые рабочие места, а также рост экономики.

Председатель Евросовета акцентировал на важности поддерживать Украину и предоставлять ей все необходимое – от патронов к стрелковому оружию до ПВО.

"Нужно использовать европейский бюджет для закупки оружия и снаряжения для Украины. И нам следует использовать исключительные прибыли от замороженных российских активов", – отметил он.

Мишель отметил, что в этом контексте считает крайне важным саммит европейских лидеров, который состоится 21-22 марта в Брюсселе.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, согласно тем сигналам, которые получил Киев, украинские военные уже в ближайшем будущем почувствуют увеличение поставок боеприпасов в рамках инициативы Чехии.

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