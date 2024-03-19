Президент Євроради закликав країни ЄС готуватись до загрози війни, щоб зберегти мир

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав європейські держави серйозно сприймати Росію як військову загрозу та готуватися до усіх сценаріїв.

Як повідомляє "Європейська правда", колонка Мішеля вийшла у французькому Libération.

Голова Євроради почав статтю зі згадки про те, як його 24 лютого вдосвіта розбудив дзвінок Зеленського та як він вмить усвідомив, що уся безпекова архітектура у Європі, що існувала після Другої світової війни, тепер безповоротно зміниться.

Мішель констатував, що сучасна Росія "є серйозною військовою загрозою для європейського континенту та глобальної безпеки", і європейські держави та суспільства мають бути готові до будь-яких сценаріїв.

"Якщо ми хочемо миру, потрібно готуватися до війни… Час брати на себе відповідальність за нашу безпеку", – наголосив він.

Серед іншого, Шарль Мішель закликає до 2030 року спробувати подвоїти закупівлі у європейського оборонпрому, що буде способом і підвищити готовність до можливої війни, і забезпечити нові робочі місця та зростання економіки.

Голова Євроради акцентував на важливості підтримувати Україну і надавати їй усе необхідне – від набоїв до стрілецької зброї до ППО.

"Потрібно використовувати європейський бюджет для закупівлі зброї та спорядження для України. І нас слід використати виняткові прибути від заморожених російських активів", – зазначив він.

Мішель зауважив, що у цьому контексті вважає вкрай важливим саміт європейських лідерів, що відбудеться 21-22 березня у Брюсселі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, згідно з тими сигналами, які отримав Київ, українські військові вже в найближчому майбутньому відчують збільшення постачань боєприпасів в межах ініціативи Чехії.

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