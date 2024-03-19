Латвия призывает включить в следующий санкционный пакет ЕС марганцевую руду

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш призвал усилить санкционное давление против России и начать работу над 14-м пакетом санкций, дополняющим запрет на экспорт и транзит сырья, используемого в российской военной промышленности, в частности марганцевой руды и оксида алюминия, а также запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Партии, образующие правительственную коалицию, считают, что этот вопрос необходимо срочно решить на уровне ЕС, заявила в понедельник премьер-министр Эвика Силиня.

Пока что марганцевая руда не признана продуктом двойного назначения, к которому будут применяться санкции ЕС, поэтому Латвия работает над тем, чтобы добиться признания такого факта.

Министр экономики Виктор Валайнис, в свою очередь, заявил, что после достижения соглашения на уровне ЕС придется также работать над компенсационными механизмами для латвийских предприятий.

Кроме того, министр сообщения Каспарс Бришкенс напомнил, что ранее он уже призывал транспортную отрасль максимально сократить сделки с Россией, а в идеале – разорвать с российской стороной все связи.

Силиня отметила, что следует также начать дискуссию с коллегами из ЕС о том, как Евросоюз видит торговлю с Россией и Беларусью в долгосрочной перспективе в ситуации, когда мы все чаще говорят о существовании нового "железного занавеса". По мнению премьер-министра Латвии, ЕС должен принять решение о прекращении притока финансовых средств в казну авторитарных режимов России и Беларуси.

На вопрос, может ли сама Латвия принять решение о том, что ни VAS Latvijas dzelzceļš (LDz), ни его дочерние предприятия не будут перевозить марганцевую руду, Силиня подчеркнула, что самым эффективным решением являются санкции на уровне ЕС.

Премьер-министр также заявила, что ранее поручила Министерству сообщения, Минфину и Минэкономики подсчитать, сколько будет стоить Латвии прекращение транзита соответствующих грузов в Россию и Беларусь.

Как сообщалось, Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены – это будет первым ограничением на российские продовольственные товары со времени полномасштабного вторжения в Украину.

В феврале Латвия ввела односторонний запрет на импорт многих продуктов питания из России и Беларуси, а Литва объявила о строгих проверках грузов.