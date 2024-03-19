Премьер Италии выступила против отправки войск в Украину

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони не поддерживает отправку западных войск в Украину, против которой РФ ведет захватническую войну.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ANSA.

"Относительно предложения, выдвинутого Францией относительно возможного прямого (военного) вмешательства, ... наша позиция не в пользу этой гипотезы, которая является предвестником опасной эскалации, которой следует избегать любой ценой", – сказала Мелони во время выступления в Сенате накануне саммита лидеров ЕС.

Как информирует Bloomberg, она раскритиковала президента Франции Эмманюэля Макрона, который оказывает давление на канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы тот занял более решительную позицию, предупреждая об "экзистенциальной" угрозе, которую РФ представляет для ЕС.

В то же время премьер Италии добавила, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным бесполезны.

"Как можно сидеть за столом переговоров с тем, кто никогда не уважал никаких соглашений?", – риторически спросила Мелони.

Ранее против отправки западных войск в Украину выступил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, заявив, что это станет помехой дипломатии.

Напомним, французский президент Эмманюэль Макрон ранее заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину.

Впоследствии, комментируя затронутую им идею, Макрон отметил, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

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