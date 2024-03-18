Глава МИД Литвы не верит, что ЕС договорится об общей позиции по западным войскам в Украине

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил сомнение в том, что страны ЕС на данный момент способны выработать единую позицию относительно потенциальной отправки западных войск на территорию Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом дипломат сказал, прибыв на встречу министров иностранных дел стран ЕС, проходящую в понедельник.

Ландсбергис отвечал на вопрос о том, будут ли обсуждать министры возможность выработки единой позиции по размещению западных войск в Украине.

"Я не думаю, что есть возможность согласовать что-то вроде этого", – сказал Ландсбергис.

"Мы доказали в прошлом неспособность договориться относительно менее чувствительных вопросов... Поэтому я не верю, что мы сможем договориться о чем-то вроде этого", – добавил глава МИД Литвы.

Он отметил, что позицией Литвы является готовность "рассмотреть все опции и быть частью коалиции, которая поможет Украине выиграть эту войну".

Напомним, французский президент Эмманюэль Макрон ранее заявил, что "нельзя исключать" вероятного отправления западных войск в Украину.

Впоследствии, комментируя затронутую им идею, Макрон отметил, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

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