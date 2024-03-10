Министр обороны Италии не поддерживает отправку войск в Украину

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выступил против отправки западных войск в Украину, заявив, что это помешает дипломатии.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью La Stampa.

"Введение войск в Украину означает шаг к односторонней эскалации, которая перечеркнет путь дипломатии. Нет смысла выдвигать такие соображения сейчас, после двух лет войны", – отметил Крозетто.

По его словам, Франция и Польша, не исключая отправку войск в Украину, могут говорить от своего имени, а не от имени НАТО, которое "формально и добровольно осталось в стороне от войны".

Он добавил, что за год западные страны вышли на уровень производства, который может помочь Украине в поставках оружия, впрочем признал, что он все еще ниже, чем у России.

"Мы должны оказывать всю возможную поддержку Киеву, не отступая, но мы должны думать о том, чтобы помочь украинцам восстановить свою свободу, территорию и безопасность также и другим способом: активизируя дипломатические пути с большей силой и напористостью", – сказал Крозетто.

Министр обороны Италии указал на встречу президента Украины Владимира Зеленского со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и выразил надежду, что благодаря этим усилиям удастся достичь прогресса.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выступил против отправки западных войск в Украину даже для проведения тренировочных миссий.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

Недавно он снова прокомментировал свое заявление о том, что "нельзя исключать" возможного развертывания войск западных государств в Украине.

Кроме того, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что присутствие западных войск в Украине "не является чем-то немыслимым".