Дуда: Россия может напасть на НАТО уже в 2026 году

Россия может вскоре иметь такой военный потенциал, что сможет напасть на НАТО уже в 2026-27 годах.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу CNBC, сообщает "Европейская правда".

Президент Польши защитил свое недавнее предложение увеличить необходимый порог оборонных расходов стран НАТО с 2 до 3 процентов ВВП.

"С моей точки зрения, это вопрос здравого смысла. Появляются новые доклады, и я недавно видел доклад немецких экспертов, согласно которому, возможно, уже на рубеже 2026 и 2027 годов Путин, переведя свою экономику на военные рельсы, будет иметь такой военный потенциал (...), что сможет напасть на НАТО", – сказал президент.

"Тревожный звоночек звонит: до этого еще 2-3 года, в течение которых нам нужно наращивать усилия, накапливать боеприпасы, производить вооружение, повышать возможности безопасности Европы и готовиться к вторжению таким образом, чтобы этого не произошло", – добавил он.

Он также призвал США продолжать поддерживать Украину, предупредив, что если Россию не остановить в Украине, то цена этого позже резко возрастет.

"Эта российская агрессия должна быть остановлена любой ценой. Если ее не остановить, она перекинется, и тогда я боюсь, что американских денег будет недостаточно, чтобы остановить Россию, американские войска должны будут вмешаться, а этого никто не хочет", – отметил Дуда.

При этом он заявил, что "каждый доллар, пожертвованный на поддержку Украины, каждый "Брэдли", переданный Украине, каждое оружие, переданное Украине, каждый ящик артиллерийских боеприпасов, переданный Украине, отдаляет призрак российской победы".

Ранее сообщалось, что немецкие спецслужбы подготовили для правительства анализ военной угрозы со стороны России, который прогнозирует, что "с 2026 года" она может напасть на территорию стран-членов Североатлантического альянса.

В течение последних недель ряд европейских стран НАТО уже предупреждает о риске агрессии РФ в ближайшем будущем. К примеру, министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.