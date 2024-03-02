Шольц пообещал разъяснения в скандале с вероятной российской прослушкой

После публикации россиянами якобы записи перехваченных разговоров офицеров ВВС Германии о возможных ударах по Крымскому мосту канцлер Олаф Шольц пообещал быстрое разъяснение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

В кулуарах визита в Ватикан политик СДПГ заявил, что это "очень серьезное дело".

Отвечая на вопрос информационного агентства dpa о возможном вреде для внешней политики, он сказал: "Именно поэтому это сейчас выясняется очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро. Это также необходимо".

Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.

После этого ряд немецких политиков призвали прояснить ситуацию с возможной прослушкой и шпионажем в рядах Бундесвера.

На этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз исключил отправку ракет Taurus в Украину, утверждая, что это будет означать, что Германия станет стороной в войне с Россией.

Он заявил, что Германия не может дать Украине "оружие с дальностью действия 500 км, которое в случае неправильного использования может достичь цели в Москве".