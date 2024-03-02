Шольц пообіцяв роз'яснення у скандалі з ймовірним російським прослуховуванням
Після публікації росіянами нібито запису перехоплених розмов офіцерів ВПС Німеччини про можливі удари по Кримському мосту канцлер Олаф Шольц пообіцяв швидке роз'яснення.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.
У кулуарах візиту до Ватикану політик СДПН заявив, що це "дуже серйозна справа".
Відповідаючи на запитання інформаційного агентства dpa про можливу шкоду для зовнішньої політики, він сказав: "Саме тому це зараз з'ясовується дуже ретельно, дуже інтенсивно і дуже швидко. Це також необхідно".
Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.
Після цього низка німецьких політиків закликали прояснити ситуацію з можливим прослуховуванням і шпигунством у лавах Бундесверу.
Цього тижня канцлер ФРН Олаф Шольц вкотре виключив відправку ракет Taurus в Україну, стверджуючи, що це означатиме, що Німеччина стане стороною у війні з Росією.
Він заявив, що Німеччина не може дати Україні "зброю з дальністю дії 500 км, яка в разі неправильного використання може досягти цілі в Москві".