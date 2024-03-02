В Бундестаге призвали к усилению контрразведки из-за скандала с прослушкой

Председатель комитета по вопросам обороны Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призывает к последствиям после публикации в России записи разговоров офицеров Бундесвера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

По ее словам, шпионаж всегда был одним из инструментов гибридной войны России.

"Нет ничего удивительного в том, что разговоры перехватываются", – сказала она, добавив, что это было лишь вопросом времени, когда содержание разговоров обнародуют.

"Нам срочно нужно усилить нашу безопасность и контрразведку, потому что мы очевидно уязвимы в этой сфере", – отметила Штрак-Циммерманн.

Политик видит причину публикации разговоров в том, что Россия хочет удержать канцлера Олафа Шольца от того, чтобы дать зеленый свет на поставку ракет Taurus Украине.

Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.

После этого ряд немецких политиков призвали прояснить ситуацию с возможной прослушкой и шпионажем в рядах Бундесвера.

На этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз исключил отправку ракет Taurus в Украину, утверждая, что это будет означать, что Германия станет стороной в войне с Россией.

Он заявил, что Германия не может дать Украине "оружие с дальностью действия 500 км, которое в случае неправильного использования может достичь цели в Москве".