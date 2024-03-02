У Бундестазі закликали до посилення контррозвідки через скандал з прослуховуванням

Голова комітету з питань оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликає до наслідків після публікації в Росії запису розмов офіцерів Бундесверу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

За її словами, шпигунство завжди було одним з інструментів гібридної війни Росії.

"Немає нічого дивного в тому, що розмови перехоплюються", – сказала вона, додавши, що це було лише питанням часу, коли зміст розмов оприлюднять.

"Нам терміново потрібно посилити нашу безпеку і контррозвідку, тому що ми очевидно вразливі в цій сфері", – зазначила Штрак-Ціммерманн.

Політикиня вбачає причину публікації розмов в тому, що Росія хоче утримати канцлера Олафа Шольца від того, щоб дати зелене світло на поставку ракет Taurus Україні.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.

Після цього низка німецьких політиків закликали прояснити ситуацію з можливим прослуховуванням і шпигунством у лавах Бундесверу.

Цього тижня канцлер ФРН Олаф Шольц вкотре виключив відправку ракет Taurus в Україну, стверджуючи, що це означатиме, що Німеччина стане стороною у війні з Росією.

Він заявив, що Німеччина не може дати Україні "зброю з дальністю дії 500 км, яка в разі неправильного використання може досягти цілі в Москві".